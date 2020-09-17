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Райкконен выложил мем, высмеивающий Хэмилтона, и своё фото с сигаретой

Райкконен выложил мем, высмеивающий Хэмилтона, и своё фото с сигаретой
Авто / Формула-1 0

Пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен в «сториз» в «Инстаграме» опубликовал мем, высмеивающий британского гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона.

Авторы мема использовали брутальное фото экс-пилота Джеймса Ханта и Хэмилтона, который изображён в экстравагантном наряде на самокате. «Эволюция пилотов Формулы-1», — так назвали коллаж авторы, посмеявшись над образом Хэмилтона, который в настоящее время доминирует в «Королевских гонках».

На второй картинке Кими выложил собственное фото с одной из вечеринок. На фотографии финн находится в состоянии алкогольного опьянения с сигаретой в руке. «Не беспокойтесь, ещё остаётся надежда», — подписал фото Райкконен.

Хэмилтон лидирует в зачёте пилотов, набрав 190 очков. Райкконен с 2 очками занимает 16-е место.

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