Джовинацци и пилоты других серий отреагировали на фото Квята с Конором Макгрегором

Пилот «Альфа Ромео» Антонио Джовинацци оставил комментарий под публикацией гонщика «Альфа Таури» Даниила Квята, который накануне поделился совместным фото из зала с бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях ирландцем Конором Макгрегором.
«Когда бой?» — поинтересовался Антонио у Даниила.
Джовинацци был не единственным, кто отреагировал на пост россиянина.
«Очень круто», — написал пилот Формулы-Е Митч Эванс.
«Ты вырубил его?» — спросил у Квята Том Блумквист, выступающий в кузовных сериях.
«Хорошо, что ты участвуешь в гонках, приятель», — отметил чемпион Супер Формулы 2019 года Ник Кэссиди.
Квят не ответил ни на одно из этих сообщений.
Российский пилот после девяти гонок нынешнего сезона набрал 10 очков и занимает 14-е место в личном зачёте чемпионата Формулы-1. Его напарник по «Альфа Таури» Пьер Гасли идёт 10-м. У француза 43 балла.
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