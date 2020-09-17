Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Джовинацци и пилоты других серий отреагировали на фото Квята с Конором Макгрегором

Джовинацци и пилоты других серий отреагировали на фото Квята с Конором Макгрегором
Авто / Формула-1 0

Пилот «Альфа Ромео» Антонио Джовинацци оставил комментарий под публикацией гонщика «Альфа Таури» Даниила Квята, который накануне поделился совместным фото из зала с бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях ирландцем Конором Макгрегором.

«Когда бой?» — поинтересовался Антонио у Даниила.

Джовинацци был не единственным, кто отреагировал на пост россиянина.

«Очень круто», — написал пилот Формулы-Е Митч Эванс.

«Ты вырубил его?» — спросил у Квята Том Блумквист, выступающий в кузовных сериях.

«Хорошо, что ты участвуешь в гонках, приятель», — отметил чемпион Супер Формулы 2019 года Ник Кэссиди.

Квят не ответил ни на одно из этих сообщений.

Российский пилот после девяти гонок нынешнего сезона набрал 10 очков и занимает 14-е место в личном зачёте чемпионата Формулы-1. Его напарник по «Альфа Таури» Пьер Гасли идёт 10-м. У француза 43 балла.

Даниил Квят поделился фото с Конором Макгрегором
Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020