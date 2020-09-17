Албон: не читаю, что пишут о моём будущем в «Ред Булл»

Пилот «Ред Булл» Алекс Албон признался, что избегает чтения материалов, посвящённых его возможному будущему. По словам Албона, он не хочет отвлекаться на слухи.

В текущем сезоне регулярно появляются слухи о возможной замене Албона. Представитель Таиланда заметно уступает своему напарнику Максу Ферстаппену. Но по итогам Гран-при Тосканы он, наконец, попал на подиум. Этот подиум стал первым в карьере пилота.

«Я не читаю, что пишут. Понимаю, что там постоянно что-то говорят. Это — горячая тема для вас, ребята. Моя уверенность исходит из разговоров с Кристианом Хорнером и Марко Хельмутом. И я чувствую поддержку от них обоих, от всей команды.

Безусловно я расслаблен. Я знаю, в чём мне нужно прибавлять, я хочу прибавить. Я мотивирован, чтобы сделать это», — цитирует Албона Autosport.