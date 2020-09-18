Гасли считает, что его победа в Монце придала команде ещё больше мотивации

Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли поделился мыслями о том, как изменилась ситуация в команде после его победы на Гран-при Италии. Спортсмен убеждён, что его успех придал коллективу мотивации.

«Я отдаю должное команде, так как они делают классную работу, постоянно подбирая хорошие настройки для квалификации и гонки. В этом году мы смогли прибавить в плане прогресса от сессии к сессии. Выжимаем из болида всё.

Невзирая на то, что у нас не самый лучший болид среди команд середины пелотона, мы пользуемся каждой возможностью, которая появляется в воскресенье.

Дума, что после победы команда мотивирована, как никогда раньше. Я доволен, что придал ей такой импульс. У нас сильный болид. Убеждён, что к концу сезона мы будем ещё сильнее", — приводит слова Гасли Autosport.

