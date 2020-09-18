Риккардо восхитился соотечественником, который выиграл титул в Формуле-3

Пилот «Рено» Даниэль Риккардо прокомментировал завоевание титула Формулы-3 соотечественником Оскаром Пиастри. Австралиец признался, что восхищён работой молодого спортсмена.

«Видеть его победу очень здорово. Я встретил Оскара в межсезонье, мы оба были в Энстоуне, и я с ним повидался.

Это приятный парень. Я бы сказал, что он расслаблен. На трассе он впечатлил меня своей искусной ездой. В Монце он совершил несколько своевременных резервов. Даже после квалификации, которая прошла плохо по его стандартам, он держался молодцом в гонке.



Он пока ещё молод и не может быть идеален, но я очень счастлив за него. Здорово, что австралийцы возвращаются», — приводит слова Риккардо F1i.

Напомним, Риккардо на сегодняшний день — единственный пилот в Формуле-1 из Австралии.