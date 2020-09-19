Грожан не в восторге от трассы «Сочи Автодром»

Пилот «Хааса» Ромен Грожан признался, что нехватку адреналина ввиду невозможности бороться за высокие места в 2020 году компенсирует разнообразие трасс, которое есть в нынешнем сезоне Формулы-1. Вместе с тем француз дал понять, что не в восторге от трека в Сочи, где 27 сентября пройдёт следующая гонка чемпионата мира.
«Конечно, мы не получаем адреналина от побед или от мыслей, будем бороться за подиум или нет. Мне не хватает этого. Надеюсь, Формула-1 что-то сделает с этим в будущем.
Но в нынешнем году мы можем повеселиться из-за разнообразных трасс. Нам повезло, что можем ездить в Спа. Гонка в Монце также хороша. «Сильверстоун» был неплох, но первая версия мне нравится больше. Барселона нравится меньше, трасса в Австрии хороша. И у нас была возможность выступить на великолепном «Муджелло».
Так что расписание отличное и трассы хороши. Впереди нас также ждут классные треки. В России не самая лучшая трасса, но затем будут Германия и Португалия. Кроме того, Бахрейн всё ещё хорош для гонок", — приводит слова Грожана Nextgen-Auto.
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