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Виньялес выиграл квалификацию Гран-при Эмилии-Романьи, Росси — 7-й

Виньялес выиграл квалификацию Гран-при Эмилии-Романьи, Росси — 7-й
Авто / Мотогонки 0

Пилот заводской команды «Ямаха» Маверик Виньялес выиграл квалификацию Гран-при Эмилии-Романьи MotoGP. Со второго места старт примет Джек Миллер, третье место досталось Фабио Куартараро. Валентино Росси в квалификации показал седьмой результат.

MotoGP. Гран-при Эмилии-Романьи. Квалификация

1. Маверик Виньялес (Monster Energy Yamaha MotoGP) — 1.31,077
2. Джек Миллер (Pramac Racing) — +0,076
3. Фабио Куартараро (Petronas Yamaha SRT) — +0,145
4. Пол Эспаргаро (Red Bull KTM Factory Racing) — +0,231
5. Франческо Банья (Pramac Racing) — +0,236
6. Брэд Биндер (Red Bull KTM Factory Racing) — +0,312
7. Валентино Росси (Monster Energy Yamaha MotoGP) — +0,359
8. Франко Морбиделли (Petronas Yamaha SRT) — +0,489
9. Данило Петруччи (Ducati Team) — +0,497
10. Андреа Довициозо (Ducati Team) — +0,504.

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