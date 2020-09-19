Виньялес выиграл квалификацию Гран-при Эмилии-Романьи, Росси — 7-й

Пилот заводской команды «Ямаха» Маверик Виньялес выиграл квалификацию Гран-при Эмилии-Романьи MotoGP. Со второго места старт примет Джек Миллер, третье место досталось Фабио Куартараро. Валентино Росси в квалификации показал седьмой результат.
MotoGP. Гран-при Эмилии-Романьи. Квалификация
1. Маверик Виньялес (Monster Energy Yamaha MotoGP) — 1.31,077
2. Джек Миллер (Pramac Racing) — +0,076
3. Фабио Куартараро (Petronas Yamaha SRT) — +0,145
4. Пол Эспаргаро (Red Bull KTM Factory Racing) — +0,231
5. Франческо Банья (Pramac Racing) — +0,236
6. Брэд Биндер (Red Bull KTM Factory Racing) — +0,312
7. Валентино Росси (Monster Energy Yamaha MotoGP) — +0,359
8. Франко Морбиделли (Petronas Yamaha SRT) — +0,489
9. Данило Петруччи (Ducati Team) — +0,497
10. Андреа Довициозо (Ducati Team) — +0,504.
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