Марио Андретти выступил за переход молодого пилота IndyCar в Формулу-1

Чемпион мира 1978 года Марио Андретти поделился мнением о возможном переходе кого-то из пилотов IndyCar в Формулу-1.



«На ум приходит Колтон Херта. В юности отец отправил его в Европу, он выступал в Формуле-3 и знает там большинство трасс. Он обучен. Колтон уже в дебютном сезоне показал себя в Indy, выиграв несколько топ-гонок. Одолел лучших пилотов серии — Уилла Пауэра и Скотта Диксона. Хотел бы увидеть, как он прославляет флаг США в Ф-1.



Формула-1 в некотором смысле похожа на Олимпийские игры. Вы находитесь в другой стране, на другом континенте. Когда поднимаетесь на высшую ступень пьедестала почёта, исполняют ваш национальный гимн. Вы чувствуете, что представляете свою страну, и это момент гордости. Хотел бы, чтобы другие американские пилоты испытали это чувство. Пора», — приводит слова Андретти NBC Sports.



Колтон Херта уже выразил желание перейти в Формулу-1.



Последним американцем, кто провёл полный сезон в Формуле-1 в 2006 году, был Скотт Спид. А Александер Росси – последний, кто стартовал в «Королевских гонках» в 2015-м.

Пилот IndyCar хотел бы перейти в «Альфа Таури» или «Альфа Ромео»