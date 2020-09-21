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Против Эмерсона Фиттипальди подали 145 судебных исков на € 8,6 млн

Против Эмерсона Фиттипальди подали 145 судебных исков на € 8,6 млн
Авто / Формула-1 0

Двукратный чемпион мира Эмерсон Фиттипальди оказался в непростой ситуации. Прославленный пилот проходит ответчиком по 145 судебным искам, сообщает Speedweek со ссылкой на Folha de Sao Paulo.

По данным источника, Фиттипальди задолжал крупную сумму. В итоге его кредиторы обратились в суд. Как сообщает бразильское издание, в общей сложности сумма исков составляет € 8,6 млн. Крупнейшим кредитором пилота является банк Safra.

В иске банка утверждается, что Эмерсон скрывает свои активы и живёт в США, не отказывая себе ни в чём. Так, это сделано, чтобы избежать обязательств перед кредиторами.

В 2016 году уже сообщалось о финансовых проблемах бывшего спортсмена. Тогда приставы изъяли у него коллекцию автомобилей и наград, чтобы компенсировать убытки кредиторов.

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