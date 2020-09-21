Перед стартом Гран-при России на трибуне Квята пройдёт акция «Пожалуйста, дышите!»

Непосредственно перед стартом гонки Формулы-1 на «Сочи Автодроме» состоится акция в поддержку врачей и волонтёров, ведущих борьбу с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба АНО «РОСГОНКИ».
27 сентября, перед стартом Гран-при России зрители на трибуне Даниила Квята наденут футболки с надписью «Пожалуйста, дышите!» и картой России, которая будет составлена из портретов медицинских работников и волонтёров.
Ранее акция получила поддержку спортивного сообщества страны в рамках матчей 29-го тура Российской Премьер-лиги. Игроки 14 команд и судьи вышли на поле в футболках с портретами волонтёров, врачей, медсестёр, санитаров, фельдшеров, сотрудников бригад скорой.
В 2020 году Гран-при России пройдёт 24-27 сентября. В качестве гонки поддержки в Сочи приедет молодёжная серия Ф-2, в которой участвуют российские пилоты Роберт Шварцман, Никита Мазепин и Артём Маркелов.
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