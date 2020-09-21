Технический директор «Мерседеса» предложил отменить в Ф-1 правило синих флагов

Технический директор «Мерседеса» Джеймс Эллисон выразил мнение, что Формула-1 станет более зрелищной, если в «Королевских гонках» будет отменено правило синих флагов и лидерам придётся бороться с медленными машинами.

«Если говорить именно о зрелищности, то я бы не стал прибегать к изменениям в техническом регламенте. В этом есть смысл, если работаешь над безопасностью или хочешь сделать машины быстрее либо медленнее. Но крайне сложно внедрить технические изменения, которые позволили бы пилотам сражаться друг с другом. Другое дело – спортивный регламент.

У меня есть одна идея. Наверное, меня все будут ненавидеть. Тото Вольф точно не поддержит. Но я бы избавился бы от синих флагов. Это превратит гонки в настоящий кошмар для пилотов на быстрых машинах. Круговые не будут давать им дорогу. Придётся с ними бороться. Это сделает каждую гонку интересной — команды будут вынуждены создавать коалиции, ситуация станет очень нервной», — сказал Эллисон, отвечая на вопросы болельщиков в YouTube-канале «Мерседеса».