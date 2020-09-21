Джовинацци: у меня в Сочи есть незавершённое дело

Гонщик «Альфа Ромео» Антонио Джовинацци поделился ожиданиями от Гран-при России Формулы-1.
«С нетерпением жду возвращения за руль после недельной паузы, ведь я всё ещё разочарован прошлой гонкой. Мы видели на примере Кими, что был потенциал для хорошего результата, но по сути я гонялся на „Муджелло“ всего один поворот. Я хочу вернуться за руль и буду стремиться попасть во второй сегмент в субботу и в очки в день гонки.
Мой единственный опыт выступлений в Сочи в прошлом году был не слишком удачным, так как меня зажали на первом круге и после инцидента пришлось останавливаться на пит-стоп для ремонта машины. Так что у меня здесь есть незавершённое дело, и я хочу в этом году сделать всё как надо», — приводит слова Джовинацци пресс-служба «Альфа Ромео».
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