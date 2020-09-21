Квят: с удовольствием взял бы у Хабиба урок борьбы

Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят рассказал, как ему удалось пообщаться с знаменитым бойцом смешанных единоборств Конором Макгрегором.



«Конор тренируется в том же клубе, что и я. Я просто посмотрел часть его тренировки, а потом, по окончании, мы сфотографировались. Нет, мне не пришлось представляться: его охранники узнали меня, они следят за Формулой-1. Мы немного поговорили, он очень приятный в общении, простой, улыбается. После тренировки с него пот лился градом — работал на совесть. Видно, что у него очень много лет практики — просто машина, а не человек! Я бы хотел потренироваться с ним, даже провести раунд влёгкую, но он уже тренировался несколько часов, поэтому не стал предлагать.



Конор или Хабиб? Тяжело сказать, они оба делают свой вид спорта таким популярным, из-за их противостояния я стал больше увлекаться UFC — они как в Ф-1 были Сенна и Прост. Не очень хорошо разбираюсь в UFC, но, как я понимаю, у них два разных стиля. Надеюсь, однажды познакомлюсь и с Хабибом — с удовольствием взял бы у него урок борьбы!» — заявил Квят в прямом эфире группы «Ред Булл» в соцсети «ВКонтакте».

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