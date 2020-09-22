Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Марко отреагировал на возможность объединения Хэмилтона и Ферстаппена в «Ред Булл»

Марко отреагировал на возможность объединения Хэмилтона и Ферстаппена в «Ред Булл»
Авто / Формула-1 0

Консультант «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко прокомментировал слова Эдди Джордана, который выразил мнение, что пилоту «Мерседеса» Льюису Хэмилтону стоит перейти в австрийскую команду и объединиться с Максом Ферстаппеном.

«Это приведёт к смертоубийству», — ответил на это предположение Марко, чьи слова приводит GrandPX.

Напомним, после девяти этапов в нынешнем сезоне Хэмилтон возглавляет личный зачёт. В его активе 190 очков. Вторым идёт его напарник по «Мерседесу» Валттери Боттас (135). Макс Ферстаппен (110) – третий.

Льюис ещё не подписал новое соглашение с «Мерседесом». Его действующий контракт истекает в конце нынешнего сезона. По слухам, британец хочет получить прибавку к зарплате в $ 5 млн.

Эдди Джордан рекомендовал Хэмилтону объединиться с Ферстаппеном в «Ред Булл»
Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020