Марко отреагировал на возможность объединения Хэмилтона и Ферстаппена в «Ред Булл»

Консультант «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко прокомментировал слова Эдди Джордана, который выразил мнение, что пилоту «Мерседеса» Льюису Хэмилтону стоит перейти в австрийскую команду и объединиться с Максом Ферстаппеном.



«Это приведёт к смертоубийству», — ответил на это предположение Марко, чьи слова приводит GrandPX.



Напомним, после девяти этапов в нынешнем сезоне Хэмилтон возглавляет личный зачёт. В его активе 190 очков. Вторым идёт его напарник по «Мерседесу» Валттери Боттас (135). Макс Ферстаппен (110) – третий.



Льюис ещё не подписал новое соглашение с «Мерседесом». Его действующий контракт истекает в конце нынешнего сезона. По слухам, британец хочет получить прибавку к зарплате в $ 5 млн.

Эдди Джордан рекомендовал Хэмилтону объединиться с Ферстаппеном в «Ред Булл»