Ферстаппен: будем надеяться, что мне не нужно будет обгонять в Сочи слишком много

Голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился ожиданиями от Гран-при России Формулы-1, который пройдёт с 25 по 27 сентября.



«В Сочи вряд ли будет легко, для нас эта трасса с её длинными прямыми не была любимой, а борьба позади будет плотной. Трасса довольно уникальная, ведь большинство поворотов здесь 90-градусные, что необычно для нас. Так что нам нужно удостовериться, что мы правильно подберём настройки, особенно для нескольких медленных поворотов, чтобы максимально хорошо выходить из них на прямые. Это не самое простое место для обгонов, но будем надеяться, что мне не нужно будет обгонять слишком много и что мы сможем добиться хорошего результата», — приводит слова Ферстаппена пресс-служба «Ред Булл».