Баттон: Хэмилтон самый честный пилот, с которым я когда-либо соперничал

Чемпион Формулы-1 2009 года Дженсон Баттон поделился воспоминаниями о времени, которое провёл с Льюисом Хэмилтоном в команде «Макларен».
«Я думаю, что он довольно застенчивый человек. Вы, наверное, заметили это. Я не так хорошо знаю Льюиса сейчас, но в 2012 году он был чрезвычайно талантливым пилотом, вся жизнь которого была посвящена гонкам. Мне пришлось много работать, чтобы победить его. Очевидно, это происходило не постоянно. Но иногда случилось. Так что я доволен тем, чего добился.
В общем, он превзошел меня в квалификациях, но я мог бороться с ним в гонках. С тех пор Льюис многому научился. Он всегда заботится о шинах, топливе, машине… знает, что делает.
Теперь он находится в таком положении, когда может расслабиться и думать о других вещах, помимо вождения болида. Может быть откровенным. И я думаю, это здорово. Это поможет Формуле-1 и разнообразию спорта.
Независимо от того, являетесь ли вы поклонником Льюиса как человека, вы обязательно должны быть поклонником его как пилота.
Он исключительно талантлив и не играет в игры. Он никогда не будет действовать грязно. На самом деле, думаю, он самый честный пилот, с которым я когда-либо соперничал», — приводит слова Баттона GPFans.
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