Стал известен прогноз погоды на Гран-при России Формулы-1

С 25 по 27 сентября в посёлке городского типа Сириус, относящемся к городу Сочи, состоится Гран-при России Формулы-1. Синоптики сообщили прогноз погоды в Адлере, где расположена гоночная трасса, на ближайшие дни.

Так, ожидается, что в пятницу, 25 сентября, утром на «Сочи Автодроме» будет безоблачная погода, а воздух прогреется до +26 градусов. Днём будет малооблачно, температура снизится до показателей +23 — +25.

В субботу, 26 сентября, третья свободная практика пройдёт при облачной погоде, а квалификационная сессия при малооблачной погоде и 25 градусах тепла.

Наконец, в день гонки в сочинском регионе будет весь день ясно, температура воздуха прогреется до +28 градусов.

Напомним, на Гран-при России будут допущены зрители. Все билеты на этап проданы.