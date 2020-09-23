Фабричнова извинилась, что они с Поповым не смогут в Сочи общаться с болельщиками

Комментатор Формулы-1 Наталья Фабричнова рассказала, в каких условиях ей придётся работать на Гран-при России, выразив сожаление, что на этот раз от общения с болельщиками придётся отказаться.

«Друзья! Много приходило от вас вопросов по Сочи, так что я решила написать пост, чтобы поделиться условиями нашей работы на Формуле-1 в этом году — для тех, кто едет на Гран-При России. Все наверно слышали, что для безопасности Формула создала «баблы» — то есть группы людей, работающих вместе, и не имеющих права смешиваться с другими группами.

И тем более строго запрещено общаться с кем-то вне своего круга. Это я всё к тому, что мы с Алексеем не сможем к вам выходить и общаться, к сожалению. Чтобы отработать для вас этот этап, мы должны соблюдать максимальную осторожность, тесты сдаем всё время, так что поймите нас правильно. Всем классного и безопасного уик-энда", — написала Фабричнова.

Соответствующий пост доступен на странице комментатора в «Инстаграме».