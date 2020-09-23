Квят составил плейлист Ф-1 для Гран-при России. В нём Газманов, «Ленинград» и Земфира

В преддверии Гран-при России пресс-служба Формулы-1 попросила российского пилота «Альфа Таури» Даниила Квята составить плейлист, который будет для чемпионата мира официальным в дни этапа на «Сочи Автодроме». По традиции плейлист F1 Tracks должен быть составлен из 20 песен. В списке Квята 16 зарубежных композиций и четыре российских — «Семь морей» Владимира Кузьмина, «Мои ясные дни» Олега Газманова, «Сиськи» группы «Ленинград» и «Искала» Земфиры, которая сыграет концерт на «Сочи Автодроме» в субботу, 26 сентября.



Также Даниил ответил на несколько вопросов на тему музыки. В частности, его попросили составить супергруппу с участием других гонщиков Формулы-1. Вокалистом и гитаристом Квят сделал бы себя, за барабаны посадил Кими Райкконена, а на бас-гитаре сыграл бы Валттери Боттас.