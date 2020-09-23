Гран-при России-2020: прямой эфир, где смотреть онлайн-трансляцию Формулы-1 в Сочи

Стало известно точное расписание телевизионных трансляций Гран-при России — 2020, который пройдёт на «Сочи Автодроме» с 25 по 27 сентября. Все сессии Формулы-1 и Формулы-2 покажут каналы холдинга «Матч», а также официальный сервис F1TV.



Гран-при России Формулы-1 — 2020. Расписание трансляций гоночного уик-энда (время московское)



25 сентября, пятница

9:30. Формула-2. Практика — «Матч! Страна»

10:55. Формула-1. 1-я практика — «Матч ТВ»

13:55. Формула-2. Квалификация — «Матч! Страна»

14:55. Формула-1. 2-я практика — «Матч ТВ».



26 сентября, суббота

10:10. Формула-2. Первая гонка — «Матч ТВ», «Матч! Страна»

11:55. Формула-1. 3-я практика — «Матч ТВ»

14:55. Формула-1. Квалификация — «Матч ТВ».



27 сентября, воскресенье

10:50. Формула-2. Вторая гонка — «Матч ТВ», «Матч! Страна»

13:55. Формула-1. Гонка — «Матч ТВ».