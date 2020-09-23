Хэмилтон, Адетокунбо, Осака и Рапино — в топ-100 влиятельнейших людей года по версии Time

Журнал Time составил список ста самых влиятельных людей 2020 года. В него вошли сразу несколько спортсменов: Льюис Хэмилтон (автоспорт), Яннис Адетокунбо (баскетбол), Наоми Осака (теннис), Эллисон Феликс (Лёгкая атлетика), Меган Рапино (футбол) и Патрик Махоумс (американский футбол).



Каждому из списка влиятельнейших людей на сайте журнала посвящено небольшое эссе, написанное другой известной персоной. Так, благодарность Хэмилтону адресовал чернокожий пилот NASCAR Бабба Уоллас.

«Я единственный темнокожий гонщик на высшем уровне NASCAR. Так что пример Льюиса – единственного чёрного гонщика в Формуле-1 — особенно важен для меня.



Его активность перевернула мир. Льюис привлёк международное внимание к движению Black Lives Matter, благодаря своей пропаганде в социальных сетях и на мероприятиях Формулы-1. Ментальная подготовка Льюиса, его аура, его способность извлекать выгоду из каждой возможности использовать свою платформу для борьбы с расизмом — это больше, чем просто модель для гонщиков и других спортсменов. Он — источник вдохновения для всех», — так описал Хэмилтона Уоллас.