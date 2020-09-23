Хорнер сравнил Ферстаппена с Шумахером времён «Бенеттона»

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер заявил, что пилотаж Макса Ферстаппена напоминает работу с болидом Михаэля Шумахера, когда тот ещё выступал за «Бенеттон».
«Я бы сравнил его с Шумахером, когда он управлял «Бенеттоном» в середине 1990-х – немногие напарники могли пилотировать тот болид так же, как Михаэль. Думаю, Макс делает то же самое с нашей машиной. Он способен справиться с некоторыми нюансами болида, они его не тревожат, как Пьера Гасли, временами Даниэля Риккардо и, конечно, Алекса Албона.
Вот на чём мы сосредоточены как команда — пытаемся снизить чувствительность болида. Это дилемма, потому что вас всегда тянет к самому быстрому времени. Порой гонщики говорят разные вещи, и команда склонна прислушиваться к быстрейшему пилоту. Это просто человеческий инстинкт», – приводит слова Хорнера ESPN.
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