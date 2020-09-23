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Голландский комментатор: думаю, «Ред Булл» заменит Квята на Цуноду

Голландский комментатор: думаю, «Ред Булл» заменит Квята на Цуноду
Авто / Формула-1 0

Голландский комментатор Олав Мол считает, что Юки Цунода сменит Даниила Квята в составе «Альфа Таури» в 2021 году. По мнению Мола, «Хонда» может требовать от австрийского концерна предоставить место японскому гонщику в составе команды.

«Не стал бы переводить Гасли в „Ред Булл“. Стоит оставить его там, где он сейчас. Это хорошо для Пьера, и это всем понятно. Зачем лишний раз рисковать? Думаю, они заменят Даниила Квята на Юки Цуноду.

У „Хонды“ есть контракт на поставку двигателей до 2021 года, после чего он может быть прекращён. Уход „Хонды“ как поставщика двигателей будет означать конец карьеры Цуноды. Он может стать первым японцем в Формуле-1 за долгие годы, так что я хорошо мог представить, что они хотят получить от „Ред Булл", — приводит слова Олава Мола Ziggo Sport.

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