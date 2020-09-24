PONOS останется партнёром «Уильямса»

Пресс-служба команды Формулы-1 «Уильямс» опубликовала заявление, в котором сообщила, что коллектив из Гроува продолжит сотрудничество с японской компанией-разработчиком игр PONOS.
«Продолжим работать вместе в 2021 году. Рады объявить о расширении партнёрства с PONOS», — говорится в сообщении «Уильямса» на официально странице в «Твиттере».
Ранее команда «Уильямс» сообщила, что во время переходного периода руководителем коллектива из Гроува станет Саймон Робертс. Он занял этот пост после отставки Клэр Уильямс.
Дочь сэра Фрэнка Уильямса покинула Формулу-1 после продажи команды американской компании Dorilton Capital, к которой перешли миноритарный пакет акций Williams Advanced Engineering и все другие торговые активы и обязательства, включая всю задолженность группы перед третьими лицами.
- 24 сентября 2020
-
12:32
-
11:15
-
10:15
-
09:00
-
00:57
- 23 сентября 2020
-
23:55
-
23:49
-
21:58
-
20:54
-
19:50
-
18:53
-
17:32
-
16:33
-
15:25
-
15:00
-
14:48
-
13:41
-
13:16
-
13:05
-
12:22
-
12:03
-
10:48
-
09:00
-
00:46
-
00:14
- 22 сентября 2020
-
22:35
-
22:09
-
20:59
-
19:53
-
19:06
-
18:57
-
18:33
-
18:27
-
18:26
-
18:05