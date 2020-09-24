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PONOS останется партнёром «Уильямса»

PONOS останется партнёром «Уильямса»
Авто / Формула-1 0

Пресс-служба команды Формулы-1 «Уильямс» опубликовала заявление, в котором сообщила, что коллектив из Гроува продолжит сотрудничество с японской компанией-разработчиком игр PONOS.

«Продолжим работать вместе в 2021 году. Рады объявить о расширении партнёрства с PONOS», — говорится в сообщении «Уильямса» на официально странице в «Твиттере».

Ранее команда «Уильямс» сообщила, что во время переходного периода руководителем коллектива из Гроува станет Саймон Робертс. Он занял этот пост после отставки Клэр Уильямс.

Дочь сэра Фрэнка Уильямса покинула Формулу-1 после продажи команды американской компании Dorilton Capital, к которой перешли миноритарный пакет акций Williams Advanced Engineering и все другие торговые активы и обязательства, включая всю задолженность группы перед третьими лицами.

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