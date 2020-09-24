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Феттель прокомментировал призыв правительства Германии не ехать в Россию

Феттель прокомментировал призыв правительства Германии не ехать в Россию
Авто / Формула-1 0

Гонщик «Феррари» Себастьян Феттель во время официальной пресс-конференции ФИА рассказал о своих ощущениях от приезда на Гран-при России на фоне настоятельных рекомендаций правительства Германии не посещать Россию из-за пандемии коронавируса, которая не затихает в том числе в России.

«Это непростая ситуация. Очевидно, что мы должны доверять местным организаторам, а ФИА и FOM заботятся о нас. Мне особо нечего добавить», — заявил Феттель.

В России ежедневное количество новых случаев заражения коронавирусом продолжает расти. За последний месяц этот показатель вырос с 4676 заболевших (26 августа) до 6595 заболевших (24 сентября). В Германии 23 сентября заболело ещё 1613 человек, при этом значительного роста числа заболевших не наблюдается.

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