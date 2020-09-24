Лэнс Стролл считает, что «Астон Мартин» откажется от розовой ливреи в пользу зелёной

Канадский гонщик «Рейсинг Пойнт» Лэнс Стролл согласился с предположениями, что после переименования команды Формулы-1 в «Астон Мартин» в 2021 году она, скорее всего, откажется от своей нынешней розовой ливреи и получит традиционную для британских команд зелёную раскраску гоночных автомобилей.



«Я полагаю, что это будет британский гоночный зелёный. Будет довольно хорошо», — кратко ответил Стролл во время официальной пресс-конференции ФИА.



Отметим, что использование розовой ливреи является обязательным для титульного спонсора команды — компании BWT. Машины всех гоночных команд, которые поддерживает BWT, окрашены в розовый цвет. На данный момент неизвестно, останется ли BWT с «Астон Мартин» и договорятся ли стороны об устраивающей все стороны ливрее.