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Лэнс Стролл считает, что «Астон Мартин» откажется от розовой ливреи в пользу зелёной

Лэнс Стролл считает, что «Астон Мартин» откажется от розовой ливреи в пользу зелёной
Авто / Формула-1 0

Канадский гонщик «Рейсинг Пойнт» Лэнс Стролл согласился с предположениями, что после переименования команды Формулы-1 в «Астон Мартин» в 2021 году она, скорее всего, откажется от своей нынешней розовой ливреи и получит традиционную для британских команд зелёную раскраску гоночных автомобилей.

«Я полагаю, что это будет британский гоночный зелёный. Будет довольно хорошо», — кратко ответил Стролл во время официальной пресс-конференции ФИА.

Отметим, что использование розовой ливреи является обязательным для титульного спонсора команды — компании BWT. Машины всех гоночных команд, которые поддерживает BWT, окрашены в розовый цвет. На данный момент неизвестно, останется ли BWT с «Астон Мартин» и договорятся ли стороны об устраивающей все стороны ливрее.

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