«Если это звонит мама, стоит ответить!» Вопрос журналиста Риккардо прервал звонок
Во время официальной пресс-конференции ФИА перед Гран-при России с участием гонщиков «Рено» Даниэля Риккардо и Эстебана Окона произошёл забавный эпизод. Когда свой вопрос австралийскому гонщику начал задавать журналист Крис Медланд, работающий из дома, то в его квартире раздался звонок. Как выяснилось позже, в дверь звонил курьер, хотя звонок был больше похож на телефонный.
На это отреагировал Риккардо, сказавший журналисту: «Если это звонит мама, стоит ответить!». Видеозапись эпизода выложена в официальном «инстаграме» Формулы-1.
«У меня было четырёхчасовое окно доставки домой, и звонок раздался аккурат в то двадцатисекундное окно, когда мой микрофон был включён и я задавал вопрос Даниэлю...» — написал в своём «твиттере» Медланд.
- 24 сентября 2020
-
21:13
-
21:00
-
20:55
-
20:51
-
20:45
-
20:38
-
20:35
-
20:13
-
20:01
-
19:48
-
19:43
-
19:40
-
19:34
-
19:19
-
18:50
-
18:44
-
18:42
-
17:33
-
17:32
-
16:40
-
16:10
-
15:42
-
15:19
-
15:09
-
14:55
-
14:39
-
14:30
-
14:26
-
13:52
-
13:33
-
13:25
-
13:07
-
12:32
-
11:15
-
10:15
Партнерский контент