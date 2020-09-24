Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

«Если это звонит мама, стоит ответить!» Вопрос журналиста Риккардо прервал звонок

«Если это звонит мама, стоит ответить!» Вопрос журналиста Риккардо прервал звонок
Авто / Формула-1 0

Во время официальной пресс-конференции ФИА перед Гран-при России с участием гонщиков «Рено» Даниэля Риккардо и Эстебана Окона произошёл забавный эпизод. Когда свой вопрос австралийскому гонщику начал задавать журналист Крис Медланд, работающий из дома, то в его квартире раздался звонок. Как выяснилось позже, в дверь звонил курьер, хотя звонок был больше похож на телефонный.

На это отреагировал Риккардо, сказавший журналисту: «Если это звонит мама, стоит ответить!». Видеозапись эпизода выложена в официальном «инстаграме» Формулы-1.

«У меня было четырёхчасовое окно доставки домой, и звонок раздался аккурат в то двадцатисекундное окно, когда мой микрофон был включён и я задавал вопрос Даниэлю...» — написал в своём «твиттере» Медланд.

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020