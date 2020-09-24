Штайнер не уверен, что Перес является лучшим вариантом для «Хааса»

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер прокомментировал слухи о возможном подписании контракта с мексиканским пилотом Серхио Пересом на сезон-2021.



«В данный момент мы не приняли решения, у нас есть много вариантов. Нам нужно принять оптимальное решение не только в краткосрочной, но и в долгосрочной перспективе. Нужно понять, куда мы хотим двигаться в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Новый регламент откроет перед нами новые возможности, но сейчас это осложняется выбором пилотов.



Нет сомнений, что Серхио Перес — отличный гонщик. Я в нём никогда не сомневался, но является ли этот вариант лучшим с учётом долгосрочных перспектив, я не уверен. Мы обсуждаем варианты в настоящий момент. Задача не настолько проста, как кажется на первый взгляд», — приводит слова Гюнтера Штайнера Motorsport.