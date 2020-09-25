Васильев: шансов на подиум у Квята совсем мало, трасса в Сочи не подходит «Альфа Таури»

Известный российский гонщик Алексей Васильев поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при России и оценил шансы пилота «Альфа Таури» Даниила Квята на удачное выступление.
«Уверен, победу на нашем Гран-при снова одержит «Мерседес». Но надеюсь, что триумфатором на этот раз будет Валттери Боттас, поскольку на сочинской трассе он очень быстр.
Скорее всего, как и всегда в последнее время, будет много завалов. Однако российские маршалы, уверен, справятся с этими непростыми ситуациями намного быстрее и качественнее, чем недавно итальянские, и у нас всё пройдёт более гладко.
Понимаю, что у команды Даниила Квята «Альфа Таури» шансов быть в топе мало. Надеюсь, что Кими Райкконен сделает что-то красивое. Себастьян Феттель? Мыслями он уже в другой команде, поэтому в предстоящей гонке вряд ли что-то покажет.
Квят в десятку попадёт, но хочется большего. Всё-таки в карьере Даниила были места на пьедестале почёта. Мы этому так радовались. Но сейчас шансов на это совсем мало. Трасса в Сочи не подходит для «Альфа Таури». Но, конечно, буду счастлив, если ошибусь в своём прогнозе», — цитирует Васильева Sportbox.
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