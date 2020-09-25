В «Пирелли» объяснили, почему на ГП России могут сработать разные тактики пит-стопов

Руководитель автоспортивного подразделения «Пирелли» Марио Изола рассказал, почему компания решила привезти на Гран-при России самые мягкие компаунды шин и какой тактики он ждёт в воскресной гонке.



«Если посмотреть на прошлогоднюю гонку, то практически все команды сконцентрировались на „медиуме“ и „софте“, а „хард“ не использовался. Мы решили быть более агрессивными при выборе компаундов. Командам нужно здесь довольно сильно беречь шины из-за трафика, здесь трудно обгонять, а пит-лейн длинный, но наши шины 2019 года более стабильные, чем 2018-го, так что я считаю, что даже при выборе более мягких компаундов пилоты смогут атаковать чуть больше.



Надеюсь, у нас будет микс из стратегий с двумя и одним пит-стопом, но мы увидим всё завтра в квалификации — исходя из того, будут ли лидеры проходить Q2 на „медиуме“. Это станет знаком», — заявил Изола на пресс-конференции ФИА.