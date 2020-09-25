«Просто я медленный!» Риккардо кратко объяснил прежние проблемы в Сочи

Австралийский гонщик «Рено» Даниэль Риккардо рассказал, почему в прошлые годы он не слишком успешно выступал на «Сочи Автодроме», принимающем Гран-при России Формулы-1. Год назад Риккардо проиграл в квалификации Нико Хюлькенбергу и выбыл из борьбы уже на первом круге после столкновения с Антонио Джовинацци и Роменом Грожаном.



«Просто я медленный! На самом деле на некоторых трассах вы адаптируетесь всего за круг и обретаете нужные ощущения и уверенность. Здесь такого ещё не было. Нет, я не приезжаю сюда с опущенной головой и мыслями: „Ох, здесь будет трудно“. Просто нужно прибавить, выяснив, что нужно сделать. В прошлом году я был на уровень ниже Нико, который сильно здесь выступал — нужно постараться решить все проблемы в этом году», — рассказал Риккардо на пресс-конференции ФИА.



Во второй практике Гран-при России–2020 Даниэль показал третий результат.