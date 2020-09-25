Марко признался, что в «Ред Булл» попрощались с надеждами на титул

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко признал, что больше не рассчитывает на то, что его команда включится в борьбу за титул в нынешнем сезоне.

«Конечно, нам бы хотелось предотвратить очередной успех „Мерседеса“, мы сами предпочитаем быть успешными. Но трасса в Сочи — территория „Мерседеса“, так что мы должны сфокусироваться на третьем месте. Но в соперничестве с клиентами „Мерседеса“ будет сложно добиться даже этого.

Всё это значит, что мы можем сказать титулу «до свидания». Нужно быть реалистами. Мы бы могли выиграть гонку на «Муджелло». В «Хонде» уверены, что определили причину схода Макса Ферстаппена", — приводит слова функционера Kronen Zeitung.

В преддверии этапа в Сочи «Ред Булл» отстаёт от «Мерседеса» в общем зачёте на 152 очка.