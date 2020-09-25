«Заткнись, тупой идиот». Албон показал свои познания в русском языке
Таиландский гонщик «Ред Булл» Александер Албон в превью к Гран-при России рассказал, что немного знает русский язык. В ответ на просьбу российских журналистов Албон сумел без ошибок произнести две фразы по-русски.
«Я знал эти слова лет 10 назад — не знаю, насколько плохо или хорошо сейчас получится. Меня зовут Алекс (произносит по-русски. — Прим. „Чемпионата“). Всё верно? И я знаю ещё одну фразу — но не знаю, есть ли в ней какой-то смысл на русском языке… У меня был русский напарник, когда я был в картинге. Заткнись, тупой идиот (произносит по-русски. — Прим. „Чемпионата“). Я верно сказал? Да, это мой напарник меня научил и сказал так говорить другим российским гонщикам», — заявил Албон в интервью «Матч ТВ».
Албон: я чуть-чуть говорю по-русски, понабрался некоторых слов в картинге
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