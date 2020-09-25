Танабе не знает, будет ли «Хонда» продлевать контракт с «Ред Булл»
Глава автоспортивного подразделения «Хонды» Тоюхаре Танабе рассказал, что не знает, будет ли японская компания продлевать сотрудничество с «Ред Булл» и «Альфа Таури». По его словам, эти вопросы не в его компетенции, сам же он отвечает лишь за технические вопросы.
«Вообще-то, я не вовлечён в такие вопросы. Я забочусь о технической стороне, так что у меня нет ответа на вопрос, будет ли компания продлевать контракт.
Могу сказать, что мы очень довольны победой Пьера Гасли на «Альфа Таури». Я имею ввиду «Ред Булл» и «Хонду». Японские болельщики очень рады его победе. Мы будем помогать обеим командам и работать над их прогрессом", — приводит слова функционера GPblog.
Контракт «Хонды» с «Ред Булл» и «Альфа Таури» истекает в 2021 году.
- 25 сентября 2020
-
20:31
-
19:44
-
19:14
-
18:39
-
18:07
-
18:02
-
17:54
-
17:43
-
17:10
-
16:37
-
16:22
-
16:14
-
15:55
-
15:50
-
15:40
-
15:36
-
15:34
-
15:27
-
14:49
-
14:19
-
14:08
-
13:29
-
12:37
-
12:08
-
10:53
-
10:45
-
10:44
-
09:06
-
08:00
-
01:07
-
00:07
- 24 сентября 2020
-
22:59
-
22:02
-
21:13
-
21:00
Партнерский контент