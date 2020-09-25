Танабе не знает, будет ли «Хонда» продлевать контракт с «Ред Булл»

Глава автоспортивного подразделения «Хонды» Тоюхаре Танабе рассказал, что не знает, будет ли японская компания продлевать сотрудничество с «Ред Булл» и «Альфа Таури». По его словам, эти вопросы не в его компетенции, сам же он отвечает лишь за технические вопросы.

«Вообще-то, я не вовлечён в такие вопросы. Я забочусь о технической стороне, так что у меня нет ответа на вопрос, будет ли компания продлевать контракт.

Могу сказать, что мы очень довольны победой Пьера Гасли на «Альфа Таури». Я имею ввиду «Ред Булл» и «Хонду». Японские болельщики очень рады его победе. Мы будем помогать обеим командам и работать над их прогрессом", — приводит слова функционера GPblog.



Контракт «Хонды» с «Ред Булл» и «Альфа Таури» истекает в 2021 году.