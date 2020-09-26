Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Хэмилтон и ещё трое гонщиков вызваны к стюардам после квалификации Гран-при России

Хэмилтон и ещё трое гонщиков вызваны к стюардам после квалификации Гран-при России
Авто / Формула-1 0

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, гонщик «Уильямса» Николас Латифи и пилоты «Хааса» Ромен Грожан и Кевин Магнуссен были вызваны к стюардам после завершения квалификации Гран-при России. Причиной вызова к стюардам четырёх гонщиков стало то, что они неправильно возвращались на трассу после ошибок во втором повороте.

Напомним, на трассе установлены информационные стенды, которые необходимо объехать «змейкой», в случае если пилот выезжает за пределы трассы в этом повороте.

Победителем квалификации Гран-при России стал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Вторым стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, тройку лучших замкнул Валттери Боттас.

Пилот «Альфа Таури» Даниил Квят показал двенадцатое время. Его напарник Пьер Гасли стал девятым.

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020