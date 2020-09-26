Хэмилтон и ещё трое гонщиков вызваны к стюардам после квалификации Гран-при России

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, гонщик «Уильямса» Николас Латифи и пилоты «Хааса» Ромен Грожан и Кевин Магнуссен были вызваны к стюардам после завершения квалификации Гран-при России. Причиной вызова к стюардам четырёх гонщиков стало то, что они неправильно возвращались на трассу после ошибок во втором повороте.



Напомним, на трассе установлены информационные стенды, которые необходимо объехать «змейкой», в случае если пилот выезжает за пределы трассы в этом повороте.



Победителем квалификации Гран-при России стал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Вторым стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, тройку лучших замкнул Валттери Боттас.



Пилот «Альфа Таури» Даниил Квят показал двенадцатое время. Его напарник Пьер Гасли стал девятым.