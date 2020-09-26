Хэмилтон и другие пилоты не получили штрафов от стюардов Гран-при России

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, гонщик «Уильямса» Николас Латифи и пилоты «Хааса» Ромен Грожан и Кевин Магнуссен не получили штрафов от стюардов после завершения квалификации Гран-при России. Причиной вызова четырёх гонщиков к стюардам стало то, что они неправильно возвращались на трассу после ошибок во втором повороте. На трассе установлены таблички, которые необходимо объехать «змейкой», в случае если пилот выезжает за пределы трассы в этом повороте, однако четыре гонщика не сделали этого.



По итогам разбирательств судьи решили, что действия пилотов не заслуживают штрафов. Таким образом, победителем квалификации Гран-при России остался Хэмилтон. Вторым стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, тройку лучших замкнул Валттери Боттас.