Мика Шумахера не лишили победы в Формуле-2, несмотря на нестандартную DRS

В субботу, 26 сентября, на трассе «Сочи Автодром» прошла первая гонка этапа Формулы-2 в России. Её победителем стал Мик Шумахер. После гонки стюарды обнаружили, что на болиде немца использовалась устаревая версия механизма активации DRS, которую прекратили эксплуатировать ещё в 2019 году из-за проблем с безопасностью.
Но после изучения всех обстоятельств было установлено, что этот факт не помогал Мику в ходе гонки. Таким образом, стюарды пришли к решению не штрафовать Шумахера, сообщает Formula Scout.
Кроме того, стюарды признали, что найти серьёзные отличия между образцами деталей 2019 года и 2020-го непросто, отметив, что так будет продолжаться вплоть до 2021 года. Как бы то ни было, в дальнейшем Шумахер-младший уже не будет использовать обнаруженную деталь. В Формуле-2 перед второй гонкой в России также проверят все оставшиеся машины.
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