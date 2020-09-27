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В «Мерседесе» объяснили, почему Хэмилтону придётся стартовать на «софте»

В «Мерседесе» объяснили, почему Хэмилтону придётся стартовать на «софте»
Авто / Формула-1 0

Глава «Мерседеса» Тото Вольф рассказал, почему пилоту команды, лидеру общего зачёта Льюису Хэмилтону придётся стартовать на «софте».

«Мы не могли выпустить Льюиса на трассу, нам необходимо было выключить машину, а после запустить её через MGU-K, мы не могли этого сделать.

Чувствовали, что он окажется в хвосте плотной группы и тогда к быстрому кругу его «медиум» был бы попросту не готов. Потому мы поставили его на «софт». Да, это испортило стратегию на гонку, но это было необходимо, чтобы быть уверенными в выходе в третий сегмент", — приводит слова Вольфа Crash.

Напомним, Льюис Хэмилтон на Гран-при России примет старт с первой позиции, второе место у Макса Ферстаппена на «Ред Булл», тройку замкнул напарник Хэмилтона Валттери Боттас.

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