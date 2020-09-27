В «Мерседесе» объяснили, почему Хэмилтону придётся стартовать на «софте»

Глава «Мерседеса» Тото Вольф рассказал, почему пилоту команды, лидеру общего зачёта Льюису Хэмилтону придётся стартовать на «софте».

«Мы не могли выпустить Льюиса на трассу, нам необходимо было выключить машину, а после запустить её через MGU-K, мы не могли этого сделать.

Чувствовали, что он окажется в хвосте плотной группы и тогда к быстрому кругу его «медиум» был бы попросту не готов. Потому мы поставили его на «софт». Да, это испортило стратегию на гонку, но это было необходимо, чтобы быть уверенными в выходе в третий сегмент", — приводит слова Вольфа Crash.



Напомним, Льюис Хэмилтон на Гран-при России примет старт с первой позиции, второе место у Макса Ферстаппена на «Ред Булл», тройку замкнул напарник Хэмилтона Валттери Боттас.