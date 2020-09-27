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Источник: Хэмилтон подписал контракт с «Мерседесом» на $ 150 млн

Источник: Хэмилтон подписал контракт с «Мерседесом» на $ 150 млн
Авто / Формула-1 0

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон согласовал условия нового контракта с немецкой командой. Британец останется в «Серебряных стрелах» минимум до 2023 года. За три года он заработает $ 150 млн, сообщает Daily Mail со ссылкой на источники.

Британец выступает в составе «Мерседеса» с 2013 года и за это время завоевал пять титулов. В нынешнем сезоне он также безоговорочный лидер общего зачёта. В случае завоевания титула он сравняется по их количеству с семикратным чемпионом мира легендарным Михаэлем Шумахером.

Подписав контракт с Хэмилтоном, «Мерседес» окончательно оформил состав пилотов на 2021 год. Ранее в команде продлили соглашение с Валттери Боттасом, которое рассчитано до конца следующего сезона.

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