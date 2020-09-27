Гонку Формулы-2 не возобновят после аварии, Гуаньюй выиграл, Мазепин — второй

Гоночная дирекция Гран-при России приняла решение не возобновлять спринтерскую гонку Формулы-2 после серьёзной аварии с участием Луки Гьотто и Джека Эйткена на седьмом круге гонки. Восстановление барьеров в месте аварии займёт слишком много времени.
Таким образом положение пилотов зафиксировано по итогам пятого круга. Чжоу Гуаньюй одержал победу, вместе с ним на подиум поднимутся Никита Мазепин и Мик Шумахер. Эйткен и Гьотто, несмотря на аварию, квалифицированы четвёртым и пятым. Роберт Шварцман стал десятым, Артём Маркелов — двенадцатым. При этом первая восьмёрка получит половинные очки.
Формула-2. Сочи. Спринтерская гонка
1. Чжоу Гуаньюй — 5 кругов
2. Никита Мазепин — +0,8
3. Мик Шумахер — +4,8
4. Джек Эйткен — +6,4
5. Лука Гьотто — +7,6
6. Юки Цунода — +8,2
7. Каллум Айлотт — +9,1
8. Дэниел Тиктум — +9,7
9. Педро Пике — +10,5
10. Роберт Шварцман — +11,2
11. Джехан Дарувала — +11,9
12. Артём Маркелов — +12,4.
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