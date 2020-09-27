Гонку Формулы-2 не возобновят после аварии, Гуаньюй выиграл, Мазепин — второй

Гоночная дирекция Гран-при России приняла решение не возобновлять спринтерскую гонку Формулы-2 после серьёзной аварии с участием Луки Гьотто и Джека Эйткена на седьмом круге гонки. Восстановление барьеров в месте аварии займёт слишком много времени.



Таким образом положение пилотов зафиксировано по итогам пятого круга. Чжоу Гуаньюй одержал победу, вместе с ним на подиум поднимутся Никита Мазепин и Мик Шумахер. Эйткен и Гьотто, несмотря на аварию, квалифицированы четвёртым и пятым. Роберт Шварцман стал десятым, Артём Маркелов — двенадцатым. При этом первая восьмёрка получит половинные очки.

Формула-2. Сочи. Спринтерская гонка



1. Чжоу Гуаньюй — 5 кругов

2. Никита Мазепин — +0,8

3. Мик Шумахер — +4,8

4. Джек Эйткен — +6,4

5. Лука Гьотто — +7,6

6. Юки Цунода — +8,2

7. Каллум Айлотт — +9,1

8. Дэниел Тиктум — +9,7

9. Педро Пике — +10,5

10. Роберт Шварцман — +11,2

11. Джехан Дарувала — +11,9

12. Артём Маркелов — +12,4.