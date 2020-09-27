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Гонку Формулы-2 не возобновят после аварии, Гуаньюй выиграл, Мазепин — второй

Гонку Формулы-2 не возобновят после аварии, Гуаньюй выиграл, Мазепин — второй
Авто / Младшие серии 0

Гоночная дирекция Гран-при России приняла решение не возобновлять спринтерскую гонку Формулы-2 после серьёзной аварии с участием Луки Гьотто и Джека Эйткена на седьмом круге гонки. Восстановление барьеров в месте аварии займёт слишком много времени.

Таким образом положение пилотов зафиксировано по итогам пятого круга. Чжоу Гуаньюй одержал победу, вместе с ним на подиум поднимутся Никита Мазепин и Мик Шумахер. Эйткен и Гьотто, несмотря на аварию, квалифицированы четвёртым и пятым. Роберт Шварцман стал десятым, Артём Маркелов — двенадцатым. При этом первая восьмёрка получит половинные очки.

Формула-2. Сочи. Спринтерская гонка

1. Чжоу Гуаньюй — 5 кругов
2. Никита Мазепин — +0,8
3. Мик Шумахер — +4,8
4. Джек Эйткен — +6,4
5. Лука Гьотто — +7,6
6. Юки Цунода — +8,2
7. Каллум Айлотт — +9,1
8. Дэниел Тиктум — +9,7
9. Педро Пике — +10,5
10. Роберт Шварцман — +11,2
11. Джехан Дарувала — +11,9
12. Артём Маркелов — +12,4.

Формула-2 2020. Этап 10, Сочи, Россия
Гран-при России. Гонка 2 (5 кругов)
27 сентября 2020, воскресенье. 10:55 МСК
Окончено
1
Чжоу Гуаньюй
UNI-Virtuosi Racing
14:34.630
2
Никита Мазепин
Hitech Grand Prix
+2.964
3
Мик Шумахер
Prema Racing
+8.926
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