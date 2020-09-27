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Видео: нарушение Хэмилтона перед стартом ГП России. Инженер дал Льюису добро

Видео: нарушение Хэмилтона перед стартом ГП России. Инженер дал Льюису добро
Авто / Формула-1 0

Пресс-служба Формулы-1 опубликовала ролик с видеозаписью одного из эпизодов, за которые гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон получил два пятисекундных штрафа от стюардов Гран-при России на «Сочи Автодроме». Как свидетельствует видеозапись, Хэмилтон пожаловался, что на стандартном месте тренировки старта очень много резины, и спросил у гоночного инженера, может ли он провести тренировку в другом месте. Инженер по радио подтвердил британцу, что он может так поступить, если оставит на выезде с пит-лейна достаточно места для других автомобилей.

Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Посмотреть видео можно в «твиттере» Формулы-1.

Из-за двух штрафов и более раннего пит-стопа Хэмилтон финишировал в гонке третьим.

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