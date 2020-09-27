Абитебуль: Окон здорово оборонялся от Квята

Руководитель «Рено» Сириль Абитебуль подвёл итоги Гран-при России.



«Мы добились хорошего результата в этот уик-энд, заработав 16 очков. Уже утром в пятницу мы чувствовали, что можем претендовать на подобные позиции, и здорово, что нам удалось превратить нашу скорость в результат. Всегда хочется большего, но впереди Даниэля финишировали четыре гонщика на более быстрых болидах.



Мы заранее знали, что некоторые гонщики, стартующие позади нас, могут стать угрозой, как и получилось с Шарлем Леклером и Даниилом Квятом. Но Даниэль смог создать отрыв от Леклера, чтобы компенсировать пятисекундный штраф, который он получил, когда мы решили поменять пилотов позициями во втором повороте. У Окона возникли проблемы со сцеплением с дорогой, но он здорово оборонялся от Квята на протяжении более чем 20 кругов и смог внести свой вклад в успех команды», — приводит слова Абитебуля пресс-служба команды.