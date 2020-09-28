Айрат Мардеев: Квят прекрасно понимал, что в Сочи нельзя куда-то нестись, сломя голову

Чемпион «Дакара», пилот «КАМАЗ-мастер» Айрат Мардеев поделился мнением о Гран-при России, а также выступлении пилота «Альфа Таури» Даниила Квята, который в гонке на «Сочи Автодроме» занял восьмое место.
«Сама гонка, считаю, удалась. Сочинскую трассу обычно называют не самой зрелищной, однако на этот раз гонка получилась очень интересной. Интриги, конечно, добавила ситуация с 10-секундным штрафом Льюиса Хэмилтона. Но, несмотря на это, ему всё равно удалось добраться до пьедестала. Очень доволен пилотированием Даниила Квята. Если в квалификации ему немножко не хватило, чтобы заехать в десятку, то в гонке высокий темп и прекрасно выбранная тактика со стартом на жёстких шинах привели его к успеху. Он не только показал хороший результат, но и за счёт более позднего пит-стопа смог переиграть напарника Пьера Гасли.
Даниил — большой молодец! И с Оконом боролся до последнего. Но трасса в Сочи достаточно сложная. Квят прекрасно понимал, что здесь нельзя куда-то нестись сломя голову, потому что можно было гораздо больше проиграть. Рад, что он заработал очередные важные очки. Главное для Даниила сейчас — стабильно провести остаток сезона, чтобы всё-таки зацепиться в будущем году за место в Формуле-1», — цитирует Мардеева Sportbox.
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