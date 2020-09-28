Алёшина и Петрова сравнили с Бивисом и Баттхедом

Гонщик программы «СМП Рейсинг», экс-пилот серии IndyCar и чемпионата мира по гонкам на выносливость Михаил Алёшин поделился в «сториз» своего «инстаграма» забавной картинкой, на которой его и бывшего пилота Формулы-1 Виталия Петрова сравнили с героями популярного мультсериала — Бивисом и Баттхедом.
На первой части коллажа Алёшин и Петров работают в качестве приглашённых экспертов на Гран-при России. А на втором снимке как раз изображены герои мультфильма.
Фото: instagram.com/aleshin_official
Напомним, Гран-при России в 2020 году выиграл пилот «Мерседеса» Валттери Боттас. Вторым стал представитель «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Третьим финишировал ещё один гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят занял 8-е место.
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