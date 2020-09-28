Сироткин надеется, что выступление в Сочи поможет Квяту остаться в Формуле-1

Гонщик программы «СМП Рейсинг» Сергей Сироткин прокомментировал восьмой результат Даниила Квята на Гран-при России Формулы-1.
«Даниил на самом деле провёл достойную, сильную гонку, что для него сейчас крайне важно. Конечно, хотелось бы видеть что-то ещё более яркое, как это было несколько раз у Пьера Гасли, но на то нужно определённое стечение обстоятельств, которого в Сочи не было. Поэтому Даниил воспользовался по максимуму текущей ситуацией и действительно провёл перед «домашними» трибунами хорошую гонку.
Хотелось бы верить, что и эта гонка, и множество других различных результатов, показанных как на трассе, так и вне её, в сумме способствуют тому, чтобы Даниил сумел сохранить своё место. Хочется верить, что и этот результат, учитывая, в какой трудной ситуации он был достигнут, тоже будет иметь большой вес», — рассказал Сироткин в интервью «Чемпионату».
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