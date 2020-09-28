«Феррари» после 6-го места Леклера в Сочи готовит «более крупное» обновление к ГП Айфеля

«Феррари» привезла на Гран-при России незначительные обновления, на которые не возлагала особых надежд, однако с ними Шарль Леклер финишировал шестом в гонке на «Сочи Автодроме». Монегаск заявил, что «Скудерия» планирует представить более крупный пакет изменений к Гран-при Айфеля.
«Определённо, обновления в Сочи показали себя с лучшей стороны. Мы привезли сюда несколько новых деталей и готовим более крупное обновление к гонке в Германии. Так что ситуация выглядит лучше», — цитирует Леклера GrandPX.
Ожидается, что обновления коснутся модификации диффузора. Впрочем, Себастьян Феттель в Сочи финишировал лишь 13-ми после гонке заявил, что ему по-прежнему «некомфортно» за рулём болида.
«Проблема не только в недостаточном сцеплении с дорогой, проблема во всей машине», — сказал немец.
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