«Феррари» после 6-го места Леклера в Сочи готовит «более крупное» обновление к ГП Айфеля

«Феррари» привезла на Гран-при России незначительные обновления, на которые не возлагала особых надежд, однако с ними Шарль Леклер финишировал шестом в гонке на «Сочи Автодроме». Монегаск заявил, что «Скудерия» планирует представить более крупный пакет изменений к Гран-при Айфеля.

«Определённо, обновления в Сочи показали себя с лучшей стороны. Мы привезли сюда несколько новых деталей и готовим более крупное обновление к гонке в Германии. Так что ситуация выглядит лучше», — цитирует Леклера GrandPX.

Ожидается, что обновления коснутся модификации диффузора. Впрочем, Себастьян Феттель в Сочи финишировал лишь 13-ми после гонке заявил, что ему по-прежнему «некомфортно» за рулём болида.

«Проблема не только в недостаточном сцеплении с дорогой, проблема во всей машине», — сказал немец.