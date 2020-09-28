Браун: ФИА и Майкл Маси примут лучшее решение о втором повороте «Сочи Автодрома»

Спортивный директор ФИА Росс Браун поделился мнением о проблеме второго поворота на трассе в Сочи.
«В эти выходные на трассе были спорные моменты. Знаю, что ФИА смотрит на такие вещи очень объективно и конструктивно. Мы постоянно боремся за то, чтобы пилоты не злоупотребляли ограничениями трассы. Никто не будет нарушать пределы трассы, если будет гравий, но они делают это, если в зонах безопасности асфальт. Если повсюду будет гравий, то болиды будут выбрасывать его на трассу и мы будем терять болиды, а мы не хотим этого делать.
Это настоящее проклятье. Асфальт — преимущественно лучшее решение, но нам нужно установить ограничения, чтобы пилоты не злоупотребляли возможностью выехать за пределы трассы. Уверен, ФИА и Майкл Маси посмотрят на второй поворот в Сочи и примут лучшее решение», — написал Росс Браун в своей колонке на официальном сайте чемпионата.
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