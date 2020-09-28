Вольф: если я или Хэмилтон уйдём из команды, то она не сдаст позиций

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф уверен, что команда не сдаст позиций, если он или Льюис Хэмилтон покинут коллектив.
«Мне нравится работать с Льюисом Хэмилтоном, а ему, мне кажется, нравится работать со мной. Думаю, вместе, в том числе и со всеми остальными двумя тысячами сотрудников „Мерседеса“, мы можем многого добиться. Но если кто-то из нас с Льюисом захочет в какой-то момент уйти из команды, это никак не скажется на „Мерседесе“. Коллектив продолжит выступать на высоком уровне. Да, если Хэмилтон уйдёт, мы лишимся лучшего гонщика, это логично. С другой стороны, если кто-то из нас, например я, решим покинуть „Мерседес“, команда не сдаст позиций. Хотя мы все признаём, что хотим продолжать сотрудничество», — приводит слова Тото Вольфа GPBlog.
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