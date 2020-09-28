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Зурер — о штрафе Хэмилтона: это была явная вина пилота

Зурер — о штрафе Хэмилтона: это была явная вина пилота
Авто / Формула-1 0

Бывший гонщик Формулы-1 Марк Зурер прокомментировал штраф Льюиса Хэмилтона на Гран-при России.

«Это была явная вина пилота. 19 пилотов тренируют старты там, где положено, а Льюис Хэмилтон делает это в конце пит-лейн. В том месте, где другие гонщики выезжают на трассу на высокой скорости. С одной стороны, это опасно. С другой — не понимаю, зачем он вообще туда поехал», — приводит слова Марка Зурера Motorsport-Total.

Напомним, Хэмилтон получил два пятисекундных штрафа на Гран-при России и закончил гонку на третьей позиции. Этап на «Сочи Автодроме» выиграл его напарник Валттери Боттас. Вторым стал представитель «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

Кроме того, Хэмилтону добавили два штрафных балла к суперлицензии, однако затем отменили, поскольку команда взяла вину на себя.

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