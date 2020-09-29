Вольф — о возможном переходе Хэмилтона в «Ред Булл»: никогда не говори «никогда»

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал предложение известного автоспортивного эксперта и инсайдера Эдди Джордана, считающего, что шестикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон должен перейти из немецкой команды в «Ред Булл».



«Никогда не говори «никогда». Хотя я видел в своей жизни и более безумные вещи. Но мне не понятно, зачем Льюису так поступать. У него очень сильная личная связь с брендом «Мерседес» и командой, которую он помог создать. На данный момент мы предоставляем ему лучшую машину и доверяем друг другу. Впереди нас ждут успешные времена. Я не верю, что такой шаг для него был бы рационально понятным», — приводит слова Вольфа GrandPX.

Хэмилтон лидирует в чемпионате в настоящий момент. На его счету 205 очков. Вторым идёт Валттери Боттас (161). Макс Ферстаппен (128) — третий.